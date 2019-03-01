Даже за $100 тысяч. Сердючка отказалась участвовать в отборе на Евровидение

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что не стал бы принимать участие в национальном отборе за право представлять Украину на Евровидении, даже если бы ему предложили 100 тысяч долларов.

— Во-первых, я не буду этого делать, — заявил Данилко в интервью изданию "Вести".

Он отметил, что названная сумма его не устраивает — она слишком мала для той нервотрёпки, которой подвергаются участники национального отбора.

Напомним, Данилко выступал на Евровидении в 2007 году. Тогда конкурс проходил в Хельсинки. Артист с песней Dancing Lasha Tumbai занял второе место.

В 2019 году после отказа ряда исполнителей представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве Данилко заявил о готовности начистить звезду и спасти страну. В итоге Украина отказалась принимать участие в Евровидении-2019.