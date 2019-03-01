На золотом "мерседесе". Пьяный Емельяненко задержан после ДТП в Кисловодске

В Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Life Shot.

По предварительным данным, его золотой "Мерседес" с номерами Чеченской Республики решили эвакуировать на штрафстоянку сотрудники ДПС, однако Емельяненко оказал сопротивление и уехал. Позже полицейские его всё-таки задержали, а машину увезли.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Александр Емельяненко дал пощёчину партнёру по мастер-классу.