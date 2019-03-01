Рэпера посадили на пять лет после клипа о собственном наркобизнесе

На предыдущем судебном заседании исполнитель признал, что хранил кокаин и каннабис с целью сбыта, а также владел незаконной собственностью.

В Великобритании суд приговорил к пяти годам тюремного заключения рэпера, который в одном из клипов рассказал о собственном криминальном бизнесе. Об этом сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

Видеозапись с участием 26-летнего Адетокунбо Аджиболы, более известного под сценическим псевдонимом Trapstar Toxic, стала доказательством в суде.

A man who boasted about his criminal lifestyle in a music video he made has been jailed. Adetokunbo Ajibola, 26, who is also known as 'Trapstar Toxic', was sentenced to five years for drug offences at #Harrow Crown Court today. https://t.co/jAYYXXh5Hx pic.twitter.com/1x7fs36ZUz — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 1 марта 2019 г.

В песне Out Ere музыкант заявил, что будет готов, если федералы придут с облавой, — он на шаг впереди и не расслабляется.

25 апреля в квартиру к рэперу нагрянули с обыском. Аджибола выпрыгнул из окна и попытался скрыться, однако вскоре был задержан — его нашли на крыше гаража и арестовали. На суде жильё музыканта было описано как "фабрика по расфасовке наркотиков" — стоимость изъятого на чёрном рынке составляет 30 тысяч фунтов стерлингов.

В спальне исполнителя были найдены 13 тысяч фунтов стерлингов, золотые цепь и кулон ручной работы, стоимость которых оценили в £15 тысяч, а также дорогостоящая одежда на сумму более 10 тысяч фунтов. Всё найденное было изъято.

Ранее Лайф сообщал, что в США рэпера Juelz Santana отправили в тюрьму за попытку провезти оружие и наркотики.