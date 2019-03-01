Под гарантии Всемирного банка. Украина взяла кредит в €530 млн

Украина получила кредит в размере 529 миллионов евро. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Минфина Незалежной.

Как уточняется, деньги были предоставлены Deutsche Bank под гарантии Международного банка реконструкции и развития.

— Deutsche Bank предоставил кредит в размере €529 млн двумя траншами: траншем A в размере €240 млн со сроком погашения 4 года и траншем B в размере €289 млн со сроком погашения 10 лет, — подчеркнули в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что данная сумма является второй частью гарантии Международного банка, предоставленной на общую сумму в 750 миллионов долларов.