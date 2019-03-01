Собянин рассказал о новом проекте в рамках "Московского долголетия"

Столичный градоначальник отметил, что за год участниками занятий стали 208 тысяч человек.

В программу "Московское долголетие" войдёт новый проект медицинской реабилитации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе обсуждения программы с работниками сферы здравоохранения.

— Мы приняли решение о создании таких продвинутых курсов для тех, кто прошёл первую стадию. И один из интересных проектов связан с медициной, с медицинским направлением, — сказал Собянин.

По его словам, участниками программы за год уже стали более 208 тысяч москвичей старшего поколения. В настоящее время власти столицы работают над новыми проектами, которые дополнят список занятий в рамках "Московского долголетия".

Ранее в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения рассказали, что участников "Московского долголетия" научат зарабатывать в Сети.