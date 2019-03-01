"Бил лопатой". Полиция Саратова проверяет сообщение о нападении на журналиста

В Саратове проверяют сообщение о нападении работника ЖКХ на журналиста, сообщает РИА "Новости".

Ранее местное издание "Свободные новости" сообщило, что коммунальщик с лопатой в руках напал на оператора агентства. Отмечается, что инцидент случился, когда журналисты снимали сюжет о ветеране труда. Пенсионер высказывал жалобы на протекающие потолки якобы из-за повреждения кровли рабочими.

По словам оператора, съёмочная группа решила подойти к коммунальщикам, чтобы узнать, не они ли повредили эту кровлю. В ответ рабочие начали высказывать угрозы в адрес журналистов. А один из них и вовсе "начал бить по камере лопатой".

— Крепление камеры повреждено, мне по руке немного прилетело, — заявил журналист.

Он также добавил, что после нападения оба рабочих скрылись с места происшествия.

Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, "проводится проверка".