Три самолёта НАТО провели разведку у российских границ

Самолёты ВВС США и НАТО были замечены у российских границ.

Как сообщает ресурс PlaneRadar в "Твиттере", в районе 15:00 мск у границ РФ был зафиксирован Boeing E-3A с бортовым номеров LX-N90452. Отмечается, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения провёл разведку близ Ленинградской и Псковской областей.

При этом он находился в воздушном пространстве прибалтийских стран.

Также известно, что самолёт Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14845 находился у границ Калининградской области, а Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438 — у Черноморского побережья РФ.

Напомним, за прошлый год ВКС России обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из них около трёх тысяч являлись иностранными боевыми самолётами и самолётами-разведчиками.