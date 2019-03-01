В Подмосковье проверят информацию о детях, живущих в антисанитарных условиях

Подмосковные правоохранители организуют доследственную проверку появившейся в СМИ информации о трёх детях, которые живут в условиях антисанитарии с десятками собак и тараканами. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.

— По информации СМИ, дети проживают с родителями, которые ведут асоциальный образ жизни, малолетние находятся без присмотра и регулярно пропускают школу, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям участкового и должностных лиц органов опеки. Подчёркивается, что, "несмотря на указанные факты", семья не стоит на учёте.