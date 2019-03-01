Площадь пожара в селе в Дагестане составила более 3 тысяч квадратных метров

Читайте также

Площадь пожара в селе в Дагестане составила более 3 тысяч квадратных метров

11

Фото: © LIFE

Общая площадь пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли составляет 3200 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что работу спасателей осложняет сильный ветер. Из-за него угроза распространения огня увеличивается.

Экстренные службы эвакуируют жителей села, находящегося в труднодоступном месте.

Данных о пострадавших не приводится. Причины пожара также пока неизвестны.

Ранее Лайф опубликовал первое видео с места событий.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×