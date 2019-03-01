Площадь пожара в селе в Дагестане составила более 3 тысяч квадратных метров

Общая площадь пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли составляет 3200 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что работу спасателей осложняет сильный ветер. Из-за него угроза распространения огня увеличивается.
Экстренные службы эвакуируют жителей села, находящегося в труднодоступном месте.
Данных о пострадавших не приводится. Причины пожара также пока неизвестны.
Ранее Лайф опубликовал первое видео с места событий.
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