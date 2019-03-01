RCC пока не планирует отменять бой Емельяненко, несмотря на его задержание

Читайте также

RCC пока не планирует отменять бой Емельяненко, несмотря на его задержание

77

Александр Емельяненко. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В организации RCC Boxing Promotions (RCC) пока не думают об отмене поединка бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который был задержан в Кисловодске.

Напомним, спортсмена задержала полиция после ДТП. Сообщалось, что Емельяненко находился в нетрезвом состоянии.

— Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменён, — рассказал ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко.

По данным агентства, соперником Емельяненко на турнире в Челябинске должен стать бразильский боец Вагнер Калдейрао Прадо.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×