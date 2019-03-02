Названы самые дешёвые и дорогие туры на 8 марта

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Названы самые дешёвые и дорогие туры на 8 марта

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Фото: © РИА Новости /Рамиль Ситдиков

Самым дешёвым путешествием в мартовские праздники стала поездка в пансионат в Адлер, а наиболее дорогим — тур на горнолыжный курорт Зёльден в Австрии. Об этом сообщает онлайн-сервис Travelata.ru.

В преддверии 8 марта цены на путешествия выросли. Средний чек специалисты оценивают в 82 тысячи рублей.

Первым по популярности направлением среди россиян стал Таиланд, на втором месте по количеству запросов эксперты выделили Турцию. Третье место досталось Индии, в то время как четвёртое поделили отечественные направления и ОАЭ.

Отмечается, что рейтинг был опубликован на основе результатов бронирований путёвок на праздничный период клиентами сервиса.

Как сообщал Лайф, в этом году россияне будут отдыхать 8, 9 и 10 марта. Музеи пообещали сделать бесплатным вход для женщин в праздничный день.

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