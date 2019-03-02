Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на жену медиамагната Владимира Гусинского Елену.

Отмечается, что ранее Рынска сообщила о том, что вылетает в Испанию, и на несколько дней пропала из соцсетей.

Напомним, Малашенко был найден мёртвым на своей вилле в Испании. Об этом стало известно 24 февраля. Официальной версией случившегося считают самоубийство. В то же время Рынска допустила, что он умер в результате насильственных действий.