Ледяная глыба упала на ребёнка в Екатеринбурге

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Ледяная глыба упала на ребёнка в Екатеринбурге

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Ледяная глыба упала на 9-летнего ребёнка в Екатеринбурге. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По предварительной информации, мальчик возвращался с тренировки по карате домой. Когда он проходил возле пятиэтажного дома, на него упала глыба льда. В результате ребёнок потерял сознание.

Отмечается, что в настоящее время пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 27 февраля подобный инцидент произошёл в Рязани, где едва не погиб трёхлетний малыш.

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