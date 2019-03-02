Ледяная глыба упала на ребёнка в Екатеринбурге

Ледяная глыба упала на 9-летнего ребёнка в Екатеринбурге. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По предварительной информации, мальчик возвращался с тренировки по карате домой. Когда он проходил возле пятиэтажного дома, на него упала глыба льда. В результате ребёнок потерял сознание.

Отмечается, что в настоящее время пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 27 февраля подобный инцидент произошёл в Рязани, где едва не погиб трёхлетний малыш.