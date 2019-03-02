В Киеве избили корреспондента телеканала ZIK во время работы над сюжетом

Национальный союз журналистов Украины 1 марта сообщил об избиении корреспондента телеканала ZIK Даниила Яковлева во время работы над сюжетом в помещении Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны в Киеве.

— Неизвестный мужчина, пытаясь вытолкнуть съёмочную группу за дверь, бил Даниила ногами и пытался вырвать и сломать микрофон, — отметили в пресс-службе Союза журналистов.

Отмечается, что корреспондента сопровождал раненный в Донбассе силовик, который должен был выступить в качестве гостя передачи, однако съёмочная группа не смогла попасть в здание Центральной комиссии, поскольку двери были заперты.

Работники комиссии заверили, что войти можно будет лишь после обеденного перерыва, однако спустя полчаса всё равно не впустили.

Попытавшись проникнуть в помещение вместе с выходящими курсантами, журналист встретил сопротивление со стороны неизвестных.

— На меня сразу набросилась какая-то женщина с требованием покинуть здание. Тогда пришёл какой-то неизвестный мужчина, который также стал нас выгонять. Несмотря на объяснения и удостоверения журналистов, он настаивал на своём… Пока шли объяснения и споры, появился ещё один мужчина, который от слов перешёл к драке, — рассказал пострадавший сотрудник телеканала.

После того как на место вызвали сотрудников правоохранительных органов, Яковлев написал заявление.

При этом журналист отметил, что действия полицейских были похожи на "простую формальность" и он не верит, что с его заявлением будут работать должным образом.