Власти ДНР заявили о планах вступить в ООН и ОДКБ

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил концепцию внешней политики республики. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Пушилина.

— В целях определения направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности ДНР постановляю установить прилагаемую Концепцию внешней политики республики, — говорится в документе.

Указ закрепляет задачи добиться "международного правового признания" и вступления в ООН, а также переход на стандарты Организации договора о коллективной безопасности с последующим присоединением к ОДКБ и сотрудничество со странами СНГ.

Отмечается, что новый документ также предполагает достижения мира с Украиной при строгом соблюдении минских договорённостей.