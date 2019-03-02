Джонни Депп подал в суд на экс-супругу за клевету

Голливудский актёр Джонни Депп выдвинул против бывшей жены Эмбер Хёрд иск на 50 миллионов долларов за клевету. Об этом пишет журнал People.

Адвокаты Деппа назвали "обманом" утверждения Хёрд о домашнем насилии и подчеркнули, что актёр никогда не оскорблял супругу.

— Обвинения, выдвинутые против него в 2016 году, были ложью. Они были частью тщательно сфабрикованного обмана, задуманного с целью привлечь внимание общественности и положительно повлиять на карьеру Хёрд, —заявила сторона Деппа.

Напомним, ранее Хёрд обвинила бывшего супруга в том, что он бросил телефон ей в лицо, и даже приложила фото синяка. В свою очередь, в интервью журналу GQ актёр рассказал, что из-за ложных обвинений в глазах публики он превратился в монстра.