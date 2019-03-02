США подозревают хакеров из КНДР в попытках киберограблений

Власти США подозревают хакеров из КНДР в попытках похитить средства у американских банков и финансовых учреждений других государств. Об этом заявил помощник генпрокурора страны по национальной безопасности Джон Демерс.

— Киберограбления банков — это значительная часть того, чем сейчас занимается КНДР в киберпространстве, — заявил Демерс в интервью CNN.

Он отметил, что северокорейские хакеры используют разные способы: от подбора паролей к чужим счетам до блокировки внутренних систем банков с последующей разблокировкой за выкуп.

Напомним, в октябре прошлого года американская компания FireEye, которая занимается кибербезопасностью, уже обвиняла хакеров из КНДР в попытках похитить средства из нескольких банков США.