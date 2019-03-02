Facebook подала в суд на китайские компании за продажу фейковых аккаунтов

Компания Facebook вместе с Instagram подала иск в федеральный суд США против трёх человек и четырёх компаний из КНР за продажу фейковых аккаунтов, подписчиков и лайков. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Истцы утверждают, что их торговые марки использовались нелегально. Отмечается, что злоумышленники осуществляли свою деятельность и через другие сайты, включая Google, Apple, Twitter и Amazon.