В Красноярске заявили, что тёплая погода не помешает зимней Универсиаде

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин сообщил, что тёплая погода не помешает работе объектов Всемирной зимней Универсиады.
— Снег нужен только на объектах "Бобровый лог", "Сопка", "Академия биатлона" и "Радуга", там работают очень хорошие системы оснежения, поэтому проблем никаких, а остальные объекты у нас крытые, — приводит слова градоначальника ТАСС.
Напомним, ещё до начала официальной части соревнований российские спортсмены одержали две победы — 1 марта хоккеисты обыграли сборную Словакии со счётом 2:1, а команда по хоккею с мячом разгромила гостей из Казахстана (9:1).
Официальное открытие зимней Универсиады состоится сегодня в 20:19 по местному времени (16:19 мск). На церемонии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.
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