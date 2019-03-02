В Пентагоне заявили, что продолжают убеждать Турцию отказаться от С-400

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн продолжает убеждать Анкару отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом временный глава Пентагона рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Шэнахэн также отметил, что вместо российских ЗРК Вашингтон предлагает Турции свои комплексы Patriot. По его словам, в том случае, если турецкая сторона не согласится, США могут отказать ей в продаже новейших истребителей F-35.

Напомним, 27 февраля турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что его страна в любом случае не откажется от покупки С-400.