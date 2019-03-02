ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заработала в России 1 января этого года.

Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, которые приводит пресс-служба фонда, активисты провели большую работу. В частности, "Молодёжка ОНФ" совершила рейды в 32 российских субъектах и посетила 42 объекта.

— Мы убедились, что во многих регионах запущены действительно новые современные цепочки обращения с отходами, — сказал он.

"Мусорная реформа", как отметил Развожаев, стартовала со значительными трудностями, которые были вызваны некачественной информационной кампанией. Представители ОНФ также изучили данные о тарифах и информацию о среднесписочной численности работников 142 региональных операторов.

С 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.