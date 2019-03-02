Бывший боец UFC Филипович перенёс инсульт после поединка и решил покинуть спорт

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Бывший боец UFC Филипович перенёс инсульт после поединка и решил покинуть спорт

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Фото: © Википедия

44-летний спортсмен признался, что он больше не может принимать удары, нанесённые в голову.

Хорватский боец смешанного стиля (MMA) Мирко Филипович заявил, что заканчивает свою спортивную карьеру. Об этом сообщает Dnevnik Nove TV.

44-летний Филипович рассказал, что он более не может принимать удары в голову. У спортсмена был инсульт после его последнего боя, который он провёл с американцем Роем Нельсоном в рамках турнира Bellator 216. По словам спортсмена, сейчас его состояние в норме. Филипович считает, что ему повезло.

Напомним, 16 февраля Филипович победил Нельсона решением судей. Ранее хорват выступал в японской организации Rizin.

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