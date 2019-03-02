Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о тушении пожара в дагестанском селе

По его словам, люди съезжались со всех ближайших сёл для помощи в тушении возгорания.

Абдулманап Нурмагомедов (отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова) рассказал о помощи местных жителей во время тушения пожара в одном из дагестанских сёл Тисси-Ахитли. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Нурмагомедов сообщил, что люди съезжались со всех ближайших сёл для помощи в тушении пожара. Отец спортсмена добавил, что сам Хабиб родом из Цумадинского района, но не из села, где начался пожар.

Напомним, пожар произошёл вечером 1 марта. Полностью сгорело 11 домов, ещё шесть — частично. Там проживали 64 человека. Пострадавших и погибших нет.