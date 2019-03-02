Учёные: Морские птицы умирают из-за гелиевых шаров

Гелиевые шарики легко проглотить. Они убивают пернатых, быстро засоряя их организм.

Учёные установили, что выпущенные в воздух гелиевые шары могут нанести вред морским птицам. По мнению специалистов, шары убивают птиц, так как их легко проглотить после того, как они сдуваются, в результате чего шары засоряют организм птицы. Об этом сообщает Nature.

Оказалось, что гелиевые шары — причина смерти двух из пяти птиц. По словам учёных, основная причина их смерти — закупорка ЖКТ, после чего появляются инфекции и другие осложнения. Воздушные шары и их фрагменты были самой вероятной причиной смерти птиц.

Подобное исследование уже проводилось ранее. Учёные изучали влияние подобных загрязнений на морских черепахах. Оказалось, что объём пластика в океанах увеличится в три раза за 10 лет, что негативно скажется на черепахах.