Власти Венесуэлы рассказали, когда откроют мосты на границе с Колумбией

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Власти Венесуэлы рассказали, когда откроют мосты на границе с Колумбией

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Фото: © РИА Новости/Карлос Эррера

Венесуэла не будет открывать мосты на границе с Колумбией, пока остаётся угроза нападения со стороны соседней страны. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

— Пока будет намерение напасть на Венесуэлу со стороны Колумбии, мы будем продолжать держать границу закрытой, — приводит его слова РИА "Новости".

Министр отметил, что колумбийское правительство должно дать "абсолютное обязательство" не принимать никакие попытки агрессии против Венесуэлы, а также прекратить поддержку различных формирований, которые находятся на границе.

Как писал ранее Лайф, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Кроме того, Вооружённым силам Венесуэлы был отдан приказ развернуть войска на границе с Колумбией.

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