Роспотребнадзор забраковал около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году. Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники исследовали около 150 тысяч проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям.

По данным ведомства, в 2017 году было изъято около 300 тонн.

— При этом ежегодно до 90% от указанных объемов забракованной продукции приходится на продовольственное сырье, — говорится в сообщении.

По всем фактам нарушений были наложены штрафы на общую сумму более 146 миллионов рублей.