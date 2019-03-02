Умер вор в законе Джемал Микеладзе

Один из самых известных воров в законе Джемал Микеладзе скончался в Италии. Как сообщает "Коммерсант", предположительно, криминальный авторитет умер от осложнений, связанных с употреблением наркотиков.

Отмечается, что смерть 43-летнего гражданина Грузии Микеладзе наступила в ночь на 1 марта в Италии, где он имел имущество и якобы вид на жительство. Официальная причина смерти не называется.

Издание пишет, что Микеладзе относился к ворам в законе старой формации, отрицавших как употребление наркотиков, так и их сбыт.