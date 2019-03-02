СМИ: Отставного генерала арестовали за махинации с "мёртвыми душами"

Начальник ЦНИИ зарегистрировал более сотни несуществующих сотрудников, на которых приходила зарплата.

В Твери арестовали начальника Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны, генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова по обвинению в мошенничестве, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно информации источников издания, он зарегистрировал при ЦНИИ более ста несуществующих сотрудников, на которых начисляли зарплату за труд, выполняемый штатными работниками института.

Как отмечается, в конце 2018 года сотрудники военной контрразведки обнаружили частную научно-исследовательскую фирму, которая работала при ЦНИИ ВКО. Согласно бухгалтерской отчётности, её сотрудники выполняли множество институтских заказов. Выяснилось, что никакой работы не проводилось и работники просто получали деньги.

Согласно следователям, Ягольников и его подельники могли при помощи такой махинации похитить не менее 14 млн рублей. Отмечается, что генерал не признал свою вину и обжаловал арест.