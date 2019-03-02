Названы номинанты на литературную премию "Ясная Поляна"

Всего в длинный список премии в номинации "Иностранная литература" вошли 32 произведения.

Писатели Джордж Сондерс и Джулиан Барнс вошли в длинный список премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Имена были названы 1 марта на церемонии в Доме приёмов МИД. Об этом сообщает ТАСС.

Среди номинантов — Роберт Менассе ("Столица"), Джулиан Барнс ("Одна история"), Джордж Сондерс ("Линкольн в бардо") и другие. Всего в список вошли авторы 32 произведений из Ирландии, США, Китая, Великобритании, Австрии, Польши, Германии.

Теперь эксперты должны будут оценить более 30 произведений иностранной литературы. По их мнению, в настоящий момент хорошие шансы на победу есть у Джулиана Барнса, Ольги Токарчук и Вьет Нгуен Тана.