Названы номинанты на литературную премию "Ясная Поляна"

Писатели Джордж Сондерс и Джулиан Барнс вошли в длинный список премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Имена были названы 1 марта на церемонии в Доме приёмов МИД. Об этом сообщает ТАСС.
Среди номинантов — Роберт Менассе ("Столица"), Джулиан Барнс ("Одна история"), Джордж Сондерс ("Линкольн в бардо") и другие. Всего в список вошли авторы 32 произведений из Ирландии, США, Китая, Великобритании, Австрии, Польши, Германии.
Теперь эксперты должны будут оценить более 30 произведений иностранной литературы. По их мнению, в настоящий момент хорошие шансы на победу есть у Джулиана Барнса, Ольги Токарчук и Вьет Нгуен Тана.
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