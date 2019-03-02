Депутат Рады рассказал о ссоре между Украиной и НАТО

Он также сообщил об участии президента страны в коррупционных схемах с запчастями для советского оружия.

Депутат Верховной Рады, основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий рассказал, как НАТО отказалось продавать Украине старое советское оружие.

По его словам, причиной этому стало участие лидера страны в коррупционных схемах с запчастями для оружия. При этом депутат отметил, что в странах Альянса находится множество старого советского оружия, которое не подходит под нынешнее стандарты НАТО и которое продавалось по небольшим ценам.

— Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены, — заявил Билецкий.

Вскоре это послужило причиной скандала вокруг закупки контрабандных комплектующих из России. По словам Билецкого, закупка комплектующих в РФ опасна для ВСУ, так как существует риск "нарваться на диверсию".

Ранее украинские СМИ обнародовали данные о масштабных хищениях в украинской армии. В расследовании указано, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%.