"Дамочку изолировать". В Сети возмутились словами светской львицы о нищебродах

Пользователи Интернета отреагировали на скандальное заявление светской львицы и экс-супруги депутата Госдумы РФ Виталия Южилина Илоны Столье о нищебродах в различных заведениях.

Напомним, светская львица в своём инстаграме заявила, что вход в некоторые заведения должен быть ограничен, исходя из доходов людей. Позднее она удалила пост, однако волну народного гнева было не остановить.

Вот она и есть самое настоящее быдло @fedosink

Дамочку надо изолировать, чтобы не заразилась простолюдинством. Ведь может и умереть от соприкосновения с официантами, прохожими, да и вообще зараза передаётся воздушно-капельным путём. Лучшее для неё — отдельная палата в психиатричке Татьяна Нильсен‏

В тех заведениях, куда ходит этот "замечательный и состоятельный человек", официанты специальные, с достатком — миллионеры рублёвые. А иначе она не сможет еду заказать и тем более её съесть Кирилл Егоров‏

Ляпнула не подумав. Ведь если, допустим, запретят быдлу вход в ресторан, то она не попадёт внутрь Newman

Кроме того, некоторые пользователи предложили ей готовить еду себе самой, ведь, согласно её оценке мира, в дорогих ресторанах на кухне работают быдло и нищеброды.