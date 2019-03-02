Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" могут запустить на орбиту летом

Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" планируют запустить на орбиту 21 или 22 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Пока запуск обсерватории "Спектр-РГ" планируется на 21 или 22 июня. Резервные окна старта — 12 или 13 июля, — говорится в сообщении.

В настоящее время НПО им. Лавочкина проводит комплексные испытания аппарата. По словам главного конструктора проекта Ильи Ломакина, отправка спутника на космодром Байконур запланирована в ночь на 25 апреля — для этих целей уже заказан рейс.

Как сообщалось ранее, на 2019 год назначено более трёх десятков стартов российских ракет космического назначения различного класса.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" — это крупнейший совместный проект России и Германии в области астрофизики. Аппарат построен в НПО им. С.А. Лавочкина. Он включает в себя два телескопа: eRosita и ART-XC.