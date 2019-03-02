В Крыму рассказали, как будут работать пляжи в купальный сезон

В 2019 году в регионе ужесточатся требования к вопросам безопасности на водных объектах.

Министр курортов Республики Крым Вадим Волченко заявил, что во время купального сезона будет работать 460 пляжей. Его слова приводит пресс-служба Министерства курортов Крыма.

— Будут проинвентаризированы все договоры по благоустройству пляжных территорий, в том числе на эскизные проекты, и с недобросовестными пользователями договоры будут расторгнуты, — сказал Волченко.

По его словам, в 2019 году ужесточаются требования по обеспечению безопасности. Это коснётся работы матросов-спасателей на пляжах и в целом безопасности на водных объектах.

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