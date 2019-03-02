Правительство предложило создать реестр лиц, лишённых родительских прав

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о создании в стране реестра лиц, которые были лишены родительских прав, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее их выполнение. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Принятие такого закона, как пояснили в пресс-службе правительства, исключит передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями.