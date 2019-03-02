Корабль Dragon 2 стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде — видео

Если всё пройдёт в штатном режиме, корабль прибудет на Международную космическую станцию 3 марта.

Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим кораблём Dragon 2 (Crew Dragon) стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Трансляцию вела компания SpaceX.

Старт был дан в 10:49 мск. Ожидается, что ракета выведет корабль на орбиту для дальнейшей его стыковки с МКС. Если всё пройдёт в штатном режиме, корабль прибудет на Международную космическую станцию 3 марта.

Как отмечает телеграм-канал Life Shot, для компании SpaceX этот запуск является историческим. На борту сейчас находятся два манекена, обвешанные датчиками. Также стоит отметить, что если "экипаж" не пострадает, то им разрешат перевозить настоящих космонавтов.