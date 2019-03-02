Школьник, спасший пассажира на борту самолёта, получил благодарность Минздрава

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Школьник, спасший пассажира на борту самолёта, получил благодарность Минздрава

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Богдан Рудик оказал экстренную помощь потерявшему сознание пассажиру рейса Сочи — Москва.

Десятиклассник Богдан Рудик получил благодарность Министерства здравоохранения России. Ранее мальчик оказал медицинскую помощь пассажиру рейса Сочи — Москва. Соответствующий документ подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

<p>Богдан Рудик. Фото: © Facebook/Александра Антипова</p>

Рудик учится в специальном медицинском классе школы № 1573. В Минздраве отметили, что полученные знания и навыки оказания первой помощи помогли школьнику совершить героический поступок.

Напомним, один из пассажиров самолёта потерял сознание. Рудик вместе с бортпроводниками поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка. В итоге состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Самолёт совершил экстренную посадку в Воронеже, мужчину передали медикам.

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