В Мосгордуме предложили увековечить память Жореса Алфёрова

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В Мосгордуме предложили увековечить память Жореса Алфёрова

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает необходимым увековечить память российского физика Жореса Алфёрова. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

Он выразил мнение, что соответствующее предложение поступит от коллег из Российской академии наук, а в Санкт-Петербурге явно захотят увековечить имя учёного.

Напомним, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров скончался поздно вечером 1 марта на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причиной смерти выдающегося учёного стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.

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