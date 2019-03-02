В российских сёлах построят 80 сельских школ до 2024 года

На их строительство будет выделено 15 млрд. Таким образом будет создано около 57 тысяч новых мест.

В российских сёлах в рамках реализации национального проекта "Образование", будет построено 80 школ. Об этом во время форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" рассказала директор департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения России Ирина Петрунина.

На строительство образовательных учреждений в сёлах будет выделено 15 млрд. Таким образом будет создано около 57 тысяч новых мест, что позволит решить проблему третьей смены, которая ныне существует в четырёх российских регионах.