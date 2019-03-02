Прах Нестора Махно могут вернуть на Украину

Власти украинского города Гуляйполе собрали необходимые для этого документы и теперь ждут ответ от властей Франции, где был захоронен Махно.

Прах украинского революционера-анархиста Нестора Махно могут вернуть на родину — в город Гуляйполе. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам главы районной администрации Александра Ищенко, украинская сторона подготовила все необходимые для этого документы, включая соответствующее заявление внучатого племянника Махно. Для возвращения требуется одобрение властей Франции, где захоронен его прах. При этом в администрации города Гуляйполе уже составляют планы по привлечению туристов.

— Наш бренд — это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому власти уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, — сказал Ищенко изданию Гуляйполе.city.

Нестор Махно — украинский революционер-анархист, глава повстанческого крестьянского движения с 1918 по 1921 год и командир Революционной повстанческой армии Украины. После победы белогвардейцев в Крыму, Махно отказался вступать в ряды Красной армии и впоследствии бежал, через Польшу в Румынию. Махно умер в 1934 году от костного туберкулёза в больнице Парижа и был захоронен на кладбище Пер-Лашез.