Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал Саакашвили гражданство страны

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко пообещал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство в случае победы на выборах. Его слова цитирует интернет-издание "Новое время".

— Если Михаил Саакашвили захочет вернуться на Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно, не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт, — сказал Гриценко.

Он повторил, что сделает это только по желанию грузинского экс-президента.

Сам Михаил Саакашвили заявлял, что пока не намерен в ближайшее время возвращаться в Грузию.