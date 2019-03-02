Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал Саакашвили гражданство страны

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Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал Саакашвили гражданство страны

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Анатолий Гриценко. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко пообещал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство в случае победы на выборах. Его слова цитирует интернет-издание "Новое время".

— Если Михаил Саакашвили захочет вернуться на Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно, не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт, — сказал Гриценко.

Он повторил, что сделает это только по желанию грузинского экс-президента.

Сам Михаил Саакашвили заявлял, что пока не намерен в ближайшее время возвращаться в Грузию.

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