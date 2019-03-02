По сравнению с прошлым годом последний зимний месяц получился менее светлым сразу на 30%.

Прошедший февраль стал одним из самых тёмных за последние 20 лет в Москве. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ Екатерина Горбаренко.

По её информации, продолжительность солнечного сияния в феврале составила 43 часа, солнечный диск был закрыт облаками 19 дней.

И получается, что с 1999 по 2019 год это один из самых тёмных февралей в Москве — третий с конца. Кроме того, он практически на 30% темнее февраля прошлого года, когда солнце сияло 61 час и не светило 14 дней Екатерина Горбаренко

Напомним, в последний день последнего зимнего месяца — 28 февраля — было зафиксировано аномально низкое атмосферное давление — 723 мм ртутного столба.