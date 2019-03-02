Саудовская Аравия лишила гражданства сына бен Ладена

Саудовская Аравия приняла решение лишить гражданства Хамзу бен Ладена, сына бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Об этом сообщает DW.
Министерство внутренних дел королевства опубликовало указ в феврале. Правда, согласно информации официальной правительственной газеты Umm al-Kura, публично об этом стало известно только 1 марта.
Напомним, ранее Государственный департамент США объявил награду за информацию, которая позволит установить место нахождения Хамзы. Американцы готовы заплатить до одного миллиона долларов за соответствующую информацию.
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