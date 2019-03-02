На северо-востоке Москвы мужчина зарезал жену и маленького сына

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и сына. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по столице.

— По данным следствия, 2 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в городе Москве, обнаружены тела женщины и её сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран, — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленник сначала убил супругу и ребёнка, а после этого попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил.

На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".