Александру Емельяненко изберут меру пресечения в суде

В Кисловодске суд изберёт меру пресечения бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Об этом сообщает Life Shot.
Емельяненко вменяют нарушение статьи 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".
Кроме того, бойцу грозит обвинение по трём статьям административного кодекса.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
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