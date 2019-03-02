Александру Емельяненко изберут меру пресечения в суде

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Александру Емельяненко изберут меру пресечения в суде

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович 

В Кисловодске суд изберёт меру пресечения бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Емельяненко вменяют нарушение статьи 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".

Кроме того, бойцу грозит обвинение по трём статьям административного кодекса.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

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