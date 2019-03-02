В Приморье подросток разбился на машине родителей — фото

В полиции уточнили, что несовершеннолетний не учился в автошколе и взял отцовский автомобиль без спроса.

В Чугуевском районе Приморья 16-летний подросток погиб, врезавшись на автомобиле родителей в дерево. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, авария произошла на дороге из села Булыга-Фадеево в село Соколовка.

— Не справившись с управлением, несовершеннолетний совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате удара водитель погиб на месте ДТП. Четверо пассажиров госпитализированы, — говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что подросток не учился в автошколе и сел за руль отцовского авто без разрешения. Авария произошла ночью.