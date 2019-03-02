Скончалась ещё одна пострадавшая при взрыве газа в кафе под Саратовом

Скончалась ещё одна пострадавшая в результате взрыва газа в кафе в посёлке Лысые Горы 26 января. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

— Женщина, которая была доставлена из Лысых Гор в ожоговый центр в числе других пострадавших, скончалась. У неё были сильные, глубокие ожоги и серьёзное хроническое заболевание, — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, несмотря на все предпринятые усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.

Напомним, взрыв прогремел 26 января в кафе в посёлке Лысые Горы, когда там проходило празднование юбилея. По последним данным, пострадало 22 человека. Погиб один человек. Этот мужчина и был виновником торжества — отмечал свой юбилей.