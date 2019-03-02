Президент РАН — о смерти Алфёрова: Потеря для мировой науки

По его словам, Алфёров всю жизнь "стоял на страже российской науки" и очень много сделал для РАН.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал смерть нобелевского лауреата Жореса Алфёрова потерей для российской и мировой науки.

— Огромная потеря для российской и мировой науки. Жорес Иванович — не только великий учёный, но и человек, очень многое сделавший для РАН, в самое сложное время защищавший её позиции и престиж на всех самых высоких уровнях, — приводит его слова ТАСС.

По словам Сергеева, Алфёров, пользуясь своими позициями во власти, "всегда стоял на страже российской науки" и был её "самым страстным защитником" в самые тяжёлые времена. Кроме того, Алфёров определял престиж отечественной науки как нобелевский лауреат.

Напомним, Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.