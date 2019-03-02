Герасимов рассказал об угрозах безопасности России

Генерал подчеркнул, что соперники РФ намерены вести не только боевые действия, но и информационные войны.

Геополитические соперники России готовятся вести боевые действия, применяя высокоточные средства поражения с воздуха и из космоса, а также активное ведение информационной войны. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов во время конференции, посвящённой развитию военной стратегии.

По его словам, соперники собираются достигать свои политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями.

— Они готовятся к ведению войн с высокотехнологичным противником с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства, — сказал Герасимов.

Он добавил, что в таких условиях Вооруженные силы России должны быть готовы вести войны и боевые конфликты нового типа, используя "классические" и "асимметричные" способы действий.