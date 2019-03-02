Четверо детей погибли при пожаре в Германии

Из здания также удалось спасти четверых человек. Все они госпитализированы. Причины происшествия пока неизвестны.

В результате пожара в немецком Нюрнберге погибло пять человек, среди которых четыре ребёнка. Об этом сообщили в правоохранительных органах Германии.

Из здания, где произошло ЧП, удалось спасти четверых человек. Все они госпитализированы. Погибли 34-летняя женщина, младенец, а также дети в возрасте семи, пяти и четырёх лет.

Vier Kinder und eine Frau sterben bei Brand in Nürnberg https://t.co/r6YAAvAQxe pic.twitter.com/h2Ea3DZIgq — swissbusiness (@swissbusiness) 2 марта 2019 г.

Причины происшествия пока неизвестны.