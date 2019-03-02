Четверо детей погибли при пожаре в Германии

В результате пожара в немецком Нюрнберге погибло пять человек, среди которых четыре ребёнка. Об этом сообщили в правоохранительных органах Германии.
Из здания, где произошло ЧП, удалось спасти четверых человек. Все они госпитализированы. Погибли 34-летняя женщина, младенец, а также дети в возрасте семи, пяти и четырёх лет.
Vier Kinder und eine Frau sterben bei Brand in Nürnberg https://t.co/r6YAAvAQxe pic.twitter.com/h2Ea3DZIgq— swissbusiness (@swissbusiness) 2 марта 2019 г.
Причины происшествия пока неизвестны.
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