Четверо детей погибли при пожаре в Германии

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Четверо детей погибли при пожаре в Германии

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Из здания также удалось спасти четверых человек. Все они госпитализированы. Причины происшествия пока неизвестны.

В результате пожара в немецком Нюрнберге погибло пять человек, среди которых четыре ребёнка. Об этом сообщили в правоохранительных органах Германии.

Из здания, где произошло ЧП, удалось спасти четверых человек. Все они госпитализированы. Погибли 34-летняя женщина, младенец, а также дети в возрасте семи, пяти и четырёх лет.

Причины происшествия пока неизвестны.

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