Герасимов заявил, что Россия готова противостоять стратегии США "Троянский конь"

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Герасимов заявил, что Россия готова противостоять стратегии США "Троянский конь"

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Российская же стратегия предусматривает меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Пентагон разрабатывает стратегию ведения боевых действий "Троянский конь", Россия готова ей противостоять. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, выступая на конференции, посвящённой развитию военной стратегии.

— За последние годы военными учёными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников, — сказал он.

По словам Герасимова, в основе российского ответа — "стратегия активной обороны". Она предусматривает меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Как сообщалось ранее, США готовят новую стратегию ведения боевых действий в отношении России и Китая. Новая стратегия будет задействовать все виды войск США, флагманом же её станет истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. Главная идея тактики — нанести удар по слабейшим местам противника, при этом избегая сильных. В комплексе это должно дать американцам "асимметричные преимущества".

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