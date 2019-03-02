Герасимов заявил, что Россия готова противостоять стратегии США "Троянский конь"

Пентагон разрабатывает стратегию ведения боевых действий "Троянский конь", Россия готова ей противостоять. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, выступая на конференции, посвящённой развитию военной стратегии.
— За последние годы военными учёными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников, — сказал он.
По словам Герасимова, в основе российского ответа — "стратегия активной обороны". Она предусматривает меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.
Как сообщалось ранее, США готовят новую стратегию ведения боевых действий в отношении России и Китая. Новая стратегия будет задействовать все виды войск США, флагманом же её станет истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. Главная идея тактики — нанести удар по слабейшим местам противника, при этом избегая сильных. В комплексе это должно дать американцам "асимметричные преимущества".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени